Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Национальной валюте Казахстана — тенге — необходимо обеспечить стабильность. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента.

Тенге Mgorod.kz

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Глава государства отметил, что в связи с происходящими в Казахстане событиями возникли серьёзные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Доверие участников рынка к тенге нужно восстановить.

«Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка», — заявил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский лидер также объявил о стабилизации обстановки в стране и завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ. В Казахстане продолжится политическая модернизация, новый пакет политических реформ будет представлен в сентябре, пообещал Токаев.

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