Москва, 13 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову не стоит приезжать на Байконур. С такой рекомендацией к недавно назначенному главе ведомства обратился генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Байконур реверс

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Он подчеркнул, что нового назначенца на космодроме никто не ждёт.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём», — написал руководитель госкорпорации в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Аскар Умаров был назначен в числе прочих глав министерств нового правительства Казахстана на должность министра информации и общественного развития Казахстана. Ранее он занимал пост замминистра и руководил агентством «Казинформ».

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Умаров известен своими нелестными и резкими высказываниями в адрес России, скандальными постами и комментариями антироссийской направленности в соцсетях, однако сам он уверял, что пытался вести «плодотворную работу с российскими партнёрами». Новый министр заявил, что его образ демонизируют, и отверг обвинения в русофобии.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался взаимодействовать с новым министром, заявив, что его ведомство «не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью».

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