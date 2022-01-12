Москва, , 22:05 — REGNUM Нельзя верить новому министру информации Казахстана Аскару Умарову и необходимо добавиться его отставки. Об этом 12 января заявил ИА REGNUM российский политолог Пётр Оградов.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Назначение Аскара Умарова и его самооправдания крайне оскорбительны для России и российских политиков. Очевидно, что в Казахстане нас считают идиотами», — заявил эксперт.

По мнению политолога, терпеть подобные шаги со стороны своих союзников неприемлемо, и необходимо пересмотреть политику как в отношении лично Касым-Жомарта Токаева, так и в отношении Казахстана в целом.

«Думаю, что нужно поднять вопрос о статусе русских в Казахстане, о необходимости сохранения кириллицы и отказа от латинизации. Заявить о поддержке политических заключённых, Ермека Тайчибекова и сторонников профсоюзов», — отметил политолог.

Эксперт считает, что верить заверениям Умарова в хорошем отношении к России нельзя. «Он уже себя зарекомендовал как противник России, пантюркист и казахский националист. Либо он мимикрирует, либо для него убеждения не значат ровным счетом ничего. В любом случае, это Россию не устраивает, нам нужны сторонники интеграции на ключевых постах. Умаров должен уйти в отставку. Нам нужно добиваться этого», — подытожил Оградов.

Напомним, что на один из самых важных постов в правительстве Казахстана, на должность министра информации, был назначен Аскар Умаров, что вызвало волну возмущения в России и непонимание у казахов. Позднее Умаров попытался оправдаться за свои многочисленные русофобские заявления.