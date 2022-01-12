Нур-Султан, , 15:49 — REGNUM Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров заявил, что его образ демонизируют, и отверг обвинения в русофобии. Об этом он написал 12 января на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что на прежних должностях старался плодотворно работать с партнёрами из России и делал с ними «хорошие проекты», например, к Дню Победы.

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить», — написал Умаров.

Казахстанский министр отметил, что понимает важность союзнических отношений Нур-Султана с Москвой, и заявил о приверженности «принципам толерантности и дружбы народов».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства, прежний кабинет министров был отправлен в отставку на фоне массовых беспорядков. Назначение Умарова министром информации раскритиковал в том числе глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее Умаров писал в соцсетях скандальные посты и комментарии антироссийской направленности.

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