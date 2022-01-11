Астана, 11 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Другим указом Токаев назначил Ержана Казыхана заместителем руководителя администрации президента республики — специальным представителем президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству.

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Как сообщало иа, 11 января в Казахстане был назначен председатель правительства республики. Им стал Алихан Смаилов, исполнявший обязанности премьер-министра с 5 января. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.