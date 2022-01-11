Нур-Султан, , 15:03 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, соответствующий указ опубликован 11 января на сайте главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

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Так, первым заместителем премьер-министра назначен Роман Скляр.

Вице-премьерами назначены Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов. Магзум Мирзагалиев назначен на пост министра энергетики.

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев сохранили свои должности.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев 5 января на фоне протестов в стране подписал указ об отставке Аскара Мамина с поста премьер-министра. Его преемником стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

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