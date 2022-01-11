Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM В Казахстане назначен председатель правительства республики. Им стал Алихан Смаилов, исполнявший обязанности премьер-министра с 5 января. Соответствующий указ 11 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента страны.

Ранее глава республики в ходе выступления в парламенте предложил на этот пост кандидатуру Алихана Смаилова, которая была единогласно поддержана депутатами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Митингующие потребовали отставки республиканского правительства. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. После отставки председателя правительства Аскара Мамина его функции временно исполнял первый вице-премьер Алихан Смаилов.

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