* запрещённая в России организация

Москва, 28 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. *"Мемориал» — некоммерческая организация, признанная в РФ иностранным агентом

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Международная организация «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) создаёт лживый образ СССР как террористического государства и искажает память о Великой Отечественной войне. Об этом в ходе заседания Верховного суда России 28 декабря заявил представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

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«Очевидно, что «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), спекулируя не теме политических репрессий XX века, создаёт лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан», — отметил Жафяров.

Он добавил, что «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас «практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь о Великой Отечественной войне».

Представитель надзорного ведомства уверен, что «подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) от статуса иностранного агента», заключается в том, что «за это кто-то платит», пишет «Интерфакс».

Учитывая эти мотивы, у государства есть все основания полагать, что допущенные «Мемориалом» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) нарушения, связанные с неуказанием своего статуса иноагента, можно расценивать как грубое нарушение закона, заключил Жафяров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало привлечь к ответственности руководство и сотрудников международной общественной организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР. Соответствующее обращение было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Напомним, в ноябре Генпрокуратура РФ подала иск в Верховный суд России с требованием ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и его структурных подразделений.