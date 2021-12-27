* запрещённая в России организация

Москва, , 11:24 — REGNUM * НКО «Мемориал» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Нацисты вешают советских партизан

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало привлечь к ответственности руководство и сотрудников международной общественной организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР. Обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину опубликовано 27 декабря на сайте «Ветеранов России».

В обращении говорится, что названное общество спекулирует «на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь советских мирных граждан».

Ранее израильский историк Арон Шнеер установил, что списке «жертв репрессий», сформированном обществом, присутствуют нацистские каратели Павел Ковалевский, Петр Петровский и Иван Лисовский. Эксперты ветеранской организации перечислили ещё 19 имён нацистских пособников — якобы жертв политических репрессий.

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Это экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 «Шелонь» Александр Рисс, агент гитлеровской «Абверкоманды 304» Борис Филистинский, а также 12 членов «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), четверо полицаев, один участник власовской «Русской освободительной армии».

В обращении подчёркивается, что лица из списка были пособниками нацистской Германии по исполнению «Генерального плана Ост», направленного на уничтожение советских граждан. Ветераны просят провести необходимые правовые процедуры по дереабилитации указанных выше нацистских преступников.

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