* запрещённая в России организация

Москва, , 16:51 — REGNUM Организацию «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), позиционирующую себя как правозащитную, уличили в противозаконной деятельности, оказывающей содействие и медийную поддержку запрещенным в России организациям.

Нацистское приветствие Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

Речь идёт о поддержке таких экстремистских структур как «Свидетелям Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о террористах «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На сайте «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) члены этих организаций представлены как «преследуемые крымские татары».

Кроме того, «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) давно занимается целенаправленным оправданием нацистов, «лесных братьев» и «власовцев». При этом финансирование этой деятельности идёт со стороны иностранных организаций и правительств.

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