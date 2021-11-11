Москва, 11 ноября 2021, 18:31 — REGNUM Генпрокуратура РФ подала иск в Верховный суд России с требованием ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и его структурных подразделений, сообщает 11 ноября агентство «Интерфакс».
Обращение Генпрокуратуры будет рассмотрено в конце ноября текущего года.
«Судебное заседание по рассмотрению административного иска Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации данной организации назначено на 25 ноября в 11:00», — цитирует «Интерфакс» представителя Верховного суда.
В свою очередь, в НКО «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) уже назвали это требование политическим и заявили о его «незаконности».
* НКО «Мемориал» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом.
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