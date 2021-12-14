Абакан, , 09:10 — REGNUM Совершенно очевидно, что обсуждения QR-кодов вышли далеко за рамки вопросов здравоохранения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 декабря сообщил предприниматель и общественный деятель Александр Мяхар (Хакасия).

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«Можно констатировать, что это становится темой социальной напряжённости и политических игр. К большому сожалению, разделение людей на «меченых и немеченых», «правильных и неправильных» ведёт к большим разногласиям внутри страны», — отметил общественник.

По его словам, СМИ и соцсети ещё как-то сдерживают накал — из-за боязни санкций со стороны государства: «А вот процессы, которые мы в простонародье называем «обсуждением на кухне», никакого оптимизма не внушают. Народ просто «кипит».

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«Те, кто не хотят вакцинироваться, считают, что это их право, при этом многие из них действительно имеют сильный иммунитет, а кто-то уже переболел и имеет антитела, кто-то имеет медотвод и так далее. И всё это не просто отдельные индивидуумы, это большая категория граждан страны, чьи право государство должно соблюдать, как и всех остальных», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

«Встают действительно резонные вопросы. Почему настойчиво QR-коды стараются внедрить теперь, когда число вакцинированных в России неуклонно растёт, приближаясь к официально объявленному уровню коллективного иммунитета? Когда народ не видит логики в действиях государства, он все равно даёт на действия свои ответы на вопросы: начиная с экономики, усматривая передел бизнеса (объективно, общепит сильно меняется, а многие просто закрываются), заканчивая выводами о том, что в государстве идёт завинчивание не просто вертикали власти, а наблюдается движение к диктатуре. Последний вывод общества — самый прискорбный, который может быть, потому что ведёт к непредсказуемым последствиям. В этом отношении абсолютно прав президент страны, который вмешивается в законотворческий процесс и просит быть очень осторожными в вопросах QR-кодов. Как мы увидели, законопроект по введению куаров на транспорте отложили», — подчеркнул Александр Мяхар.

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Он считывает, что у политиков разных мастей «остаётся и будет оставаться соблазн на использование этой темы»: «При этом мы понимаем, что это далеко не единственное общественное разногласие. Российский народ отличается не только своей разумностью, но и эмоциональностью. Кто может дать гарантию, что введение QR-кодов на транспорте не расценится как не просто ограничение передвижения граждан, а как возврат к крепостничеству?«

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Эксперт подчеркнул, что нельзя допускать перетекания тем здоровья, вакцинации и общей безопасности в политику, так как это разделает общество.

«Для того, чтобы выработать сбалансированные для всего общества решения, депутатам, желающим радикальных и быстрых мер, все же надо больше общаться с народом, с теми, кто их избрал, участвовать в обсуждениях и гражданских форумах. По крайней мере, по нашему региону этого не видно. Нет депутата Госдумы от Хакасии Сергея Сокола в каких-либо общественных обсуждениях, не видно даже собственного мнения на столь важные вопросы, есть лишь общая позиция «Единой России», а это априори односторонний, а значит сомнительный путь», — комментирует Александр Мяхар.

Для того, чтобы страна оставалась сильной, необходимо общественное согласие, баланс интересов и полноценный диалог власти с обществом, они должны быть одним целым, а не раздельными элементами, подчеркнул он.

«Надеюсь, что в итоге запросы общественности будут не просто услышаны, а переведены в хорошо продуманные управленческие решения — именно этого я и желаю всем нам», — подытожил собеседник ИА REGNUM.