Омск, , 11:00 — REGNUM Введение обязательных QR-кодов не отразилось и не отразится положительно ни на одной социально-значимой сфере. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 13 декабря сообщила заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» в Омской области Татьяна Шнейдер.

QR-код Mos.ru Е. Самарин

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«Могу сказать однозначно, как раньше мы больше жить не будем, наступило иное время. Мир перестраивается. Но так ли это хорошо и позитивно? Моё мнение, что введение обязательных QR-кодов не отразилось положительно ни на одной социально-значимой сфере. Перейдя в цифровой формат человеческих кодов, миллионы людей лишились доступа в привычные социальные объекты. Львиная доля людей просто оказались за бортом, так как не имеет пресловутых кодов. Как человек, непосредственно связанный с бизнес-сферой, могу сказать, что потерпел и дальше продолжает терпеть крах малый бизнес», — подчеркнула Татьяна Шнейдер.

Отвечая на вопрос, зачем вводить QR-коды теперь, когда официальная статистика заражения коронавирусом падает, а число вакцинированных в России растёт, собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что вся эта QR-кодизация «не имеет ничего общего с заботой о человеке».

«Кому это нужно и выгодно? Мне сказать сложно. Но знаю только одно, что вся эта тема не имеет ничего общего с заботой о человеке», — подытожила Татьяна Шнейдер.

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