Москва, , 16:11 — REGNUM Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

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«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17 358−8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта.

Единогласно поддержали это предложение», — отметил Володин.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы, подчеркнул он.

Как сообщало ранее, законопроект будет дорабатываться в Госдуме.