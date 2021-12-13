Омск, , 12:32 — REGNUM Вводя повсеместно QR-коды, власти преследуют ряд целей. Это, в частности, усиление контроля за населением и рост уровня цифровизации, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политолог Андрей Рудаков.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«QR-коды нужно было делать, как цифровое дополнение к сертификату о вакцинации. Можешь носить сертификат, а можешь скачать QR на смартфон. Но у действующей власти другие приоритеты: усиление контроля за населением и рост уровня цифровизации. Чем больше сейчас людей начнут активно пользоваться Госуслугами, тем больше избирателей на следующих выборах проголосуют электронно. А электронное голосование уже продемонстрировало свою эффективность относительно целей правящих групп», — считает Андрей Рудаков.

По его словам, введение QR-кодов призвано стимулировать население прививаться, однако есть одно но… «Вакцинация снижает нагрузку на медицину, нагрузку на экономику и повышает объём закупок вакцины. В России нельзя приобрести импортную вакцину, что прямо свидетельствует о мощном лобби в пользу лиц, занимающихся производством отечественных аналогов. Объём рынка огромен», — рассуждает политолог.

Он добавил, что QR-коды необходимы не только для контроля, цифровизации, но и для «освоение бюджета»: «У многих подходит срок ревакцинации, и их власти тоже нужно стимулировать».

»Падение заболеваемости коронавирусной инфекцией при этом не даёт гарантии от новых волн и от новых штаммов, тем более, когда огромное количество «привитых» просто купили сертификаты, и мы не можем знать реальное количество вакцинированных», — отметил собеседник ИА REGNUM.

В целом, по его мнению, QR-код мог бы стать полезным инструментом, если бы «работал комплексно, оказывалась поддержка бизнесу, хотя бы снижением налогов и беспроцентными кредитами».

»Коронавирус убил уже миллионы людей, и против эпидемии нужны жёсткие меры. Проблема в том, что мы видим имитацию жёсткости и преследование иных целей», — резюмировал Андрей Рудаков.

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