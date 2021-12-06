Сеул, 6 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Угроза нового штамма коронавируса «Омикрон» очевидна, поэтому правительство Южной Кореи сосредоточится на его сдерживании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер — министра страны Ким Бу Гёма.

(сс) 염태희 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём

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Данное заявление он сделал 6 декабря в ходе совещания по вопросам борьбы с пандемией.

Премьер-министр призвал ужесточить карантинные проверки всех прибывающих из-за рубежа и ускорить отслеживание контактов заражённых.

Ким Бу Гём также обратился к жителям страны с просьбой проявить понимание в связи с решением правительства ужесточить правила социального дистанцирования.

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»Вакцинный пропуск — это не дискриминация, а тот минимум, который мы должны выполнить для защиты нашего общества», — подчеркнул Ким Бу Гём.

Он сказал, что правительство сосредоточится на увеличении темпов вакцинации, обеспечении доступности больничных коек и расширении лечения на дому, чтобы облегчить эпидемическую ситуацию.

«Если мы создадим безопасную систему лечения на дому, мы сможем снизить нагрузку на систему медицинского реагирования», — добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4325 случаев заражения коронавирусом, общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 477 358.

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