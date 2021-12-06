Сеул, , 08:20 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4325 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 4296 случаев заражения локальные, ещё 29 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 477 358.

Известно, что представители органов здравоохранения связывают спад заболеваемости исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни.

За минувшие сутки в стране выявили 12 случаев заражения штаммом «Омикрон». Общее число зараженных данным штаммом увеличилось до 24 человек.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 41 человека — до 3893 человек. Уровень смертности составил 0,82%.

Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, сократилось до 727 человек.