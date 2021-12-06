Сеул, , 11:58 — REGNUM 6 декабря в Южной Корее вступили в действие новые антиковидные меры, призванные сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой данные Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Южная Корея Kenny J Lee

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В соответствии с новыми правилами, до 2 января максимальное количество участников личных встреч сокращено до шести человек в столичном регионе и до восьми человек в других районах.

Система «вакцинных пропусков», которая ранее применялась только к объектам с высоким риском заражения, таким как тренажёрные залы, бары и ночные клубы, теперь распространяется на большинство многофункциональных объектов и мест с большим скоплением людей, включая рестораны, кафе, караоке, сауны, концертные залы, музеи, библиотеки и учебные заведения.

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