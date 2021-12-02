Бишкек, 2 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал постановление правительства о трансформации 47,7 га земель в пригороде киргизской столицы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров сегодня, 2 декабря.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

Незаконно захваченные несколько лет назад земельные участки переводят из категории «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов».

Делается это для того, чтобы легализовать незаконно построенные на территории Бишкекской ТЭЦ-2 индивидуальные жилые дома.

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Также стало известно о том, что глава правительства поручил министерству финансов выделить из бюджета 5 млн сомов (4,4 млн рублей) для разработки градостроительной документации на указанный земельный участок.

Отметим, что ранее президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи с киргизстанцами, захватившими земли возле ТЭЦ-2 и незаконно построившими там дома, поручил правительству в ближайшее время узаконить эти жилища и земельные наделы.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии уже насчитывается около 6 400 домов, незаконно построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2 800 жилищ расположены в опасных зонах.

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