Бишкек, , 20:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров пообещал жителями жилого массива, образовавшегося возле ТЭЦ-2 в пригороде Бишкека, что в скором времени власти проведут трансформацию этих земель и легализуют их наделы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров Gov.kg

«До конца этой недели выйдет постановление кабинета министров, после чего энергетики завершат все остальные процедуры, и потом начнется выдача красных книг», — сказал он и поручил чиновникам решить вопрос о включении этого жилмассива в состав столицы республики.

Вместе с тем, президент Киргизии особо подчеркнул, что отныне не будет такого понятия, как захват земель.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии уже насчитывается около 6,4 тысячи домов, незаконно построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2,8 тысячи строительных объектов расположены в опасных зонах.

Отметим, что за годы независимости приехавшие из регионов киргизстанцы захватили большое количество земельных участков в самых крупных городах страны — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в их окрестностях.

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