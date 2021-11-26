Бишкек, , 12:07 — REGNUM Для того, чтобы узаконить захваченные земельные участки и незаконно построенные на них дома, самозахватчикам потребуется лишь три документа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Киргизии сегодня, 26 ноября.

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В число необходимых документов выходят: ID-карта (общегражданский паспорт), расписки от смежных соседей и справка о проживании в указанной единице недвижимого имущества, заверенные председателем квартального комитета.

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Также в муниципалитете отмечают, что для облегчения и ускорения процесса легализации наделов и домов самозахватчиков будут созданы мобильные группы, которые займутся приведением правоустанавливающих документов на земельные участки.

Напомним, что в настоящее время проект закона «О легализации земельных участков с самовольно построенными индивидуальными жилыми домами, возведенными до 3 августа 2012 года» находится на общественном обсуждении.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии насчитывается около 6,4 тысячи домов, незаконно построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2,8 тысячи расположены в опасных зонах.

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