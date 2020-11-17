Баткен, Киргизия, , 19:06 — REGNUM Правительство Киргизии отдало под строительство частных домов 599,7 га сельскохозяйственных земель в Баткенской области на юге республики. Соответствующие постановления подписал и. о. президента Садыр Жапаров.

Такое решение киргизстанские власти обосновывают желанием «решить социальные проблемы населения региона».

Так, жителей Суу-Башинского сельского округа получили под застройку 151,1 га земли, находившейся в государственной собственности, и числившейся до настоящего времени как «земли сельскохозяйственного назначения».

Та же участь постигла 148,6 га сельхозугодий в Даринском сельском округе и 300 га сельхозугодий в селе Кара-Бак.