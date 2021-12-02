Вашингтон, 2 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Россия, в случае если решиться на агрессию в отношении Украины, получит более решительный ответ, чем это было ранее. Об этом 2 декабря после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Он подчеркнул, что «российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем любые другие, введённые до сих пор», передаёт агентство Reuters.

«Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом», — отметил госсекретарь США.

Читайте также: США отреагируют на «враждебные шаги России», заявила Псаки

Он добавил, что Вашингтон призвал Россию отвести свои войска от украинской границы.

«Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит», — сказал Блинкен.

Ранее по теме: Глава Пентагона призвал РФ «снизить температуру» около границы с Украиной

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «наращивание» Россией войск у границы с Украиной вызывает беспокойство у Вашингтона. В этой связи Соединённые Штаты призывают Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией вокруг Украины.