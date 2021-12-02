Вашингтон, , 09:58 — REGNUM «Наращивание» Россией войск у границы с Украиной вызывает беспокойство у Вашингтона. В этой связи Соединённые Штаты призывают Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом 2 декабря на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы надеемся, что Путин будет более открытым и они будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе», — подчеркнул глава Пентагона.

Он также заявил, что США обеспокоены «в связи с присутствием российских войск около границы с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время сообщения о возможном нападении России на Украину стали всё чаще появляться в зарубежной прессе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти будут реагировать на «враждебные шаги России», в частности, на недружественную риторику в отношении Украины, вводя новые экономические ограничения.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не планирует применять военную агрессию в отношении других стран.

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