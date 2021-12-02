Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Американские власти будут реагировать на «враждебные шаги России», в частности, на недружественную риторику в отношении Украины, вводя новые экономические ограничения. Об этом 1 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

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«С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России. Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты», — сказала она.

Таким образом Псаки объяснила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее предупредил Москву о новых санкциях в случае неких агрессивных действий по отношению к Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря госсекретарь США планирует провести двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она пройдёт на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

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