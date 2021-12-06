Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Десять баров и ресторанов в центре Петербурга, проигнорировавшие действующие в регионе ограничения из-за пандемии, получили штрафы. А один паб вовсе был опечатан сотрудниками Следственного комитета после неоднократных нарушений. Об этом 29 ноября сообщили в Смольном.

Пресс-служба ККИ Бар Commode опечатали.

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За прошлую неделю в ходе дневных рейдов проверено 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг. Из 130 организаций нарушения выявлены только в шести — у них не было QR-кода с правом на работу или средств индивидуальной защиты у сотрудников.

«В ночное время проинспектировано 30 объектов общепита. Большинство из них соблюдали антиковидные требования и были закрыты после 23:00. Проигнорировали запреты и продолжали принимать посетителей 10 баров, кафе, кальянных и ночных клубов, расположенных на улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах, на проспекте Испытателей», — отметили в администрации Северной столицы.

В заведениях также отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов, персонал не носил маски. По результатам проверок возбуждены административные производства, нарушители заплатят штраф.

«Работа бара на улице Рубинштейна была приостановлена сотрудниками Следственного комитета. Составлен протокол осмотра места, изъята алкогольная продукция и два кассовых аппарата. Помещение было опечатано», — уточнили в Смольном.

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Добавим, речь идет о клубе-баре Commode на улице Рубинштейна, 1, который размещается в коммунальной квартире на третьем этаже исторического дома с отдельным входом. Несмотря на «закрытость», он уже неоднократно попадался на нарушениях антиковидных ограничений, а также открыто декларировал демонстративное нарушение действующих ограничений.

https://www.instagram.com/p/CWh4QUXlbNZ/

Ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало, что в Петербурге на регулярной основе, с весны 2020 года, ведется контроль по соблюдению общественными местами мер противодействия распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле на ежедневно проводят проверки организаций торговли, общественного питания и сферы услуг. В ряде рейдов принимают участие сотрудники полиции и следственного комитета.

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