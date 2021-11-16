16 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Санкт-Петербург, , 00:23 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса в Петербурге действуют антиковидные правила, прописанные в постановлении правительства города №121. Их обязаны выполнять организации торговли, общепита и сервиса, у которых должны быть QR-код, подтверждающий соблюдение стандартов безопасности, санитайзеры на прилавках, обозначение безопасной дистанции, масочный режим и многое другое.

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Неукоснительное соблюдение антиковидных правил в торговых помещениях, общепите и сфере услуг проверяют сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт‑Петербурга. Корреспонденты ИА REGNUM присоединились к контролирующей структуре во время очередного рейда, чтобы узнать, как проходит проверка, и с какими трудностями сталкиваются проверяющие и проверяемые.

Комитет по контролю за имуществом Дарья Драй © ИА REGNUM

Очередной рейд прошел 15 ноября в спальном районе Купчино, у станции метро «Международная» на юге Петербурга. С появлением здесь долгожданного метро в 2012 году территория вокруг станции стала активно развиваться. Многие индивидуальные предприниматели и небольшие юридические лица выкупили квартиры на первых этажах многоэтажек, чтобы перевести их в коммерческие помещения. Бизнес шел успешно до того как мир накрыл коронавирус. После первого прошлогоднего локдауна часть предпринимателей не смогла справиться с финансовыми потерями, разорилась и съехала, а другая часть приняла новые правила и продолжила бизнес.

Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM

Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM

С 20 апреля 2020 года в Петербурге было проверено на соблюдение антиковидных мер 14,8 тыс. объектов. За неполных 11 месяцев 2021 года сотрудниками ККИ было проведено 7111 контрольных мероприятий. Итогом стали 788 актов осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, из них на 491 объекте отсутствовал QR-код, разрешающий работу в условиях пандемии.

Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM

Qr-код Дарья Драй © ИА REGNUM

«Первые рейды по торговым площадям мы начали проводить весной 2020 года. Тогда еще мало кто следил за решениями правительства и соблюдением ковидных правил редко кто себя обременял. Приходилось всем всё объяснить. Было всякое, правда, до рукоприкладства не доходило, но ругались на нас часто», — поделился с ИА REGNUM инспектор ККИ Александр, поднимаясь по ступеням на крыльцо одной из бывших квартир на первом этаже дома 78 по Бухарестской улице.

Здесь, за исключением пустых помещений из-под бывшего цветочного и продуктового магазинов, продолжили работу магазины ортопедических аксессуаров, табачных изделий, телефонных аксессуаров, одежды, разливного пива и многого другого.

Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM

Qr-код Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сейчас работать стало проще. Многие уже относятся к нам с пониманием и большинство соблюдают превентивные меры. В среднем мы (одна рейдовая группа, — прим. ред.) проверяем около десяти торговых точек и, как правило, только в одном или двух из них выявляются какие-то нарушения», — продолжил делиться своими буднями Александр.

Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM

Только за прошедшую неделю надзорные органы в Петербурге проверили 143 объекта. Нарушения стандарта санитарной безопасности выявлены в 11 организациях. А всего за 14 дней ноября было проверено 324 объекта и выявлено 36 нарушений. Одного из нарушителей удалось выявить в присутствии журналистов ИА REGNUM. После нескольких осмотренных помещений выяснилось, что в магазине мужской одежды продавец «не видит смысла» надевать маску при посетителях.

Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вот еще, намордник надевать. Это даже не посетитель, а торговый представитель, — с обидой в голосе попыталась оправдаться сотрудница магазина и поспешила прикрыть одноразовой медицинской маской лицо. — Когда я одна, я в наморднике не нахожусь, задохнуться можно. Я же не могу посетителя без маски выгнать? Может быть это вы его сюда позвали».

Составление протокола о нарушении во время рейда Дарья Драй © ИА REGNUM

Составление протокола о нарушении во время рейда Дарья Драй © ИА REGNUM

Как выяснилось, помимо непонимания необходимости ношения маски, сотрудница магазина не смогла предоставить ни журналы термометрии и санобработки, ни чек с данными юрлица или ИП, которому предстоит давать объяснения по несоблюдению антиковидных мер в его торговой точке. В итоге в отношении руководителя магазина был составлен протокол, и он вызван в комитет для дачи объяснений. В скором времени ему предстоит оплатить штраф.

Составление протокола о нарушении во время рейда Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, с августа 2020 года — с момента наделения ККИ полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях — за нарушения постановления правительства Санкт-Петербурга №121 было назначено 1499 административных штрафов на общую сумму 49 479 000 рублей в отношении юридических и физических лиц. Однако оплачено из них лишь 9,7 млн рублей. В случае если штраф не был оплачен вовремя, юрлицу или ИП грозит либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Закрытый магазин цветов Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, с 1 декабря 2021 года, помимо соблюдения действующих мер, сотрудники непродовольственных торговых точек и сервисных предприятий должны будут просить посетителей и клиентов предъявить им QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо справку о медотводе. Ответственность за соблюдение данных мер также будет возложена на владельцев бизнеса.

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