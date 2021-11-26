Варшава, 26 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Польша и дальше намерена отстаивать свои требования о возмещении Германией ущерба, нанесённого во время Второй мировой войны. С этой целью в стране создаётся специальный научно-исследовательский институт. Об этом 26 ноября в интервью немецкому агентству DPA заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Меер (Марк) Аксельрод Цикл «Немецкая оккупация»

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Документ о создании нового учреждения глава республики подписал 17 ноября. Основной задачей института, названного в честь бойца польского сопротивления Яна Карского, заключается в том, чтобы упорядочить усилия по подсчёту всего ущерба, нанесённого войной, с целью дальнейшего отстаивания требований о репарациях.

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«Этот вопрос не снимается, поскольку с Польшей очень плохо обошлись, так как она не получила никаких репараций», — подчеркнул глава Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия уже выплатила «значительный объём» компенсаций за Вторую мировую войну и не видит оснований для новых выплат Польше. Он подчеркнул, что хотя Германия и «осознает свою историческую ответственность» за преступления нацистов, она считает вопрос выплат закрытым как с юридической, так и с политической точек зрения.

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Однако с такой позицией в Польше не согласились. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что «вопрос компенсации потерь со стороны Берлина остаётся открытым, несмотря на отказ германского руководства им заниматься».