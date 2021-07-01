Берлин, , 16:35 — REGNUM Германия уже выплатила «значительный объём» компенсаций за Вторую мировую войну и не видит оснований для новых выплат Польше, заявил 1 июля в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау.

Маас подчеркнул, что хотя Германия и «осознает свою историческую ответственность» за преступления нацистов, она считает вопрос выплат закрытым.

«Мы считаем, что в юридической части, формальной части, ничего не изменилось: спустя более 70 лет после окончания войны и более 25 лет после заключения договора «Два плюс четыре» вопрос репараций, на наш взгляд, с юридической и политической точек зрения закрыт», — подчеркнул Хайко Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Варшава выставляет Германии всё новые требования о выплате компенсаций за Вторую мировую войну.

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