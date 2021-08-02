Варшава, , 11:50 — REGNUM Власти Польши продолжает считать открытым вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом 2 августа заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, многие немецкие политики «по политическим поводам стараются представить этот вопрос как вопрос закрытый, в то же время на вопрос, заплатила ли Германия Польше компенсации за военные разрушения и уничтожение шести миллионов граждан, ответ отрицательный».

«Польша никогда не получала компенсаций. Нельзя говорить, что вопрос закрыт. И мы это дело все время считаем актуальным — как дело необычайно важное в двусторонних отношениях», — сказал Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комиссия по иностранным делам и законодательству Сейма Польши представила правительству отчет о потерях Польши в результате Второй мировой войны. Сумма потерь была оценена в 850 миллиардов долларов. Правительство республики намерено истребовать её у Берлина в качестве компенсации.

Германское руководство в ответ отказалось вести переговоры о выплате компенсаций, указав, что они были выплачены ранее, вскоре после окончания Второй мировой войны.

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