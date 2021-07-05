Варшава, , 10:07 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что вопрос о возмещении Германией ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, «открыт, несмотря на отказ Берлина заниматься этим вопросом». Об этом 5 июля сообщает Polskie Radio.

«Ответственность Германии за трагедию Второй мировой войны, за массовые смерти, потерю имущества гражданами Польши не подлежит сомнению. Вопрос компенсации потерь со стороны Берлина остается открытым, несмотря на отказ германского руководства им заниматься», — заявил Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Комиссия по иностранным делам и законодательству Сейма Польши представила правительству отчет о потерях Польши в результате Второй мировой войны. Сумма потерь была оценена в 850 миллиардов долларов. Правительство республики намерено истребовать её у Берлина в качестве компенсации.

Германское руководство в ответ отказалось вести переговоры о выплате компенсаций, указав, что они были выплачены ранее, вскоре после окончания Второй мировой войны.

«С нашей точки зрения, спустя более чем 75 лет после окончания Второй мировой войны вопрос репараций закрыт в юридическом и политическом плане и не стоит его открывать», — заявил тогда глава МИД Германии Хайко Маас.