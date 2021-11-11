Костромская область, 4 июля, 2002, 08:32 — ИА Регнум. ОАО "Северная энергетическая управляющая компания" намерено обжаловать решение Арбитражного суда Костромской области о признании незаконным решения Региональной энергетической комиссии об установлении тарифов, принятого в апреле 2002 года. Как сообщили в отделе по связям с общественностью компании, руководство "Северной энергетической управляющей компании" восприняло решение суда "с непониманием" и "считает необходимым довести до сведения всех потребителей, что это решение суда не окончательное и будет обжаловано в кратчайшие сроки".

"На все время судебных разбирательств тарифы являются действующими и все расчеты за потребленную энергию должны идти в соответствии с заключенными договорами", - подчеркивается в сообщении. В компании также "удивлены" позицией промышленников, добивавшихся отмены решения РЭК по формальным основаниям. "Сбой в поступлении денежных средств сейчас, в период ремонтной кампании и подготовки к осенне-зимнему сезону, может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и к срыву тепло- и энергоснабжения всех категорий потребителей. Экономические процессы нельзя изменить по решению суда. Слишком долго в Костромской области действовали заниженные тарифы, из-за чего в 2001 году энергосистема получила убытки свыше 170 млн. руб.", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день задолженность потребителей составляет около 750 млн. руб. - это сумма платежей за 4,5 месяца. "Стремление директоров предприятий получать дешевую энергию понятно - никому не хочется увеличивать себестоимость своего товара. Однако и энергетики не могут без конца кредитовать местную промышленность, бюджет и сельское хозяйство... Энергетики должны получать за свою продукцию столько, сколько она стоит на самом деле", - говорится в сообщении пресс-службы "Северной энергетической управляющей компании".