Минск, , 15:38 — REGNUM «Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — заявил 13 апреля Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Белоруссии.

Александар Лукашенко President.gov.by

«Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», — добавил он.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также дал советы по ношению медицинских масок. Он также сделал ряд знаковых заявлений.

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«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — пообещал лидер постсоветской республики.

Напомним, что новым коронавирусом нельзя заболеть — им можно только заразиться и стать носителем вируса (выявленным или невыявленным). О заболевании можно говорить только в том случае, если у человека не просто нашли вирус при тестировании, но и либо обнаружили специфические симптомы, либо развилось осложнение, в том числе пневмония.