Президент России Владимир Путин 10 ноября провёл совещание с членами правительства. Темы встречи — ситуация с COVID в России после введенных правительством нерабочих дней, а также меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику. Также рассмотрен ряд текущих вопросов. С докладами выступили заместители председателя правительства Татьяна Голикова и Андрей Белоусов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

15:08 10.11.2021 Неделя нерабочих дней 1−7 ноября помогла резко сократить темпы роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 10 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Голикова рассказала об эффективности недели нерабочих дней

15:14 10.11.2021 Чаще всех коронавирусной инфекцией заболевают лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Голикова пояснила, кто чаще всех становится жертвой коронавируса

15:16 10.11.2021 «77 регионов России ввели требование предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, для посещения объектов и мероприятий», — Татьяна Голикова.

15:19 10.11.2021 «Авральные ситуации [с дефицитом медицинского кислорода], к сожалению, бывают, но они находятся на постоянном контроле», — заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

15:21 10.11.2021 В среднем уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: Голикова назвала показатель коллективного иммунитета в России

15:31 10.11.2021 Органы власти, фонды социального и медицинского страхования и другие организации должны на индивидуальной основе объяснить пожилым необходимость вакцинации. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Вакцинация: Голикова поручила «индивидуально работать с пожилыми»

15:33 10.11.2021 Показатель коллективного иммунитета должен достичь 90−95%. Об этом 10 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: 80% для коллективного иммунитета уже недостаточно — Голикова

15:45 10.11.2021 В России необходимо в короткие сроки привить порядка 22 млн человек. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Об этом: Голикова рассказала о риске пойти по «новому кругу ревакцинации»

15:49 10.11.2021 В России не планируется переход на дистанционное обучение в школах. Об этом 10 ноября заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Планов перевода на дистанционное обучение не существует — Кравцов

15:59 10.11.2021 На сегодняшний день в России в среднем уровень коллективного иммунитета к коронавирусу преодолел порог в 48%. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила 10 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Читайте подробнее: Уровень коллективного иммунитета в РФ в среднем превышает 48% — Голикова

16:21 10.11.2021 В России нужно навести порядок с перевозками грузов. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ, обращаясь к министру транспорта РФ. Читайте также: Путин попросил Минтранс навести порядок с грузоперевозками

17:11 10.11.2021 Совещание президента Владимира Путина с членами правительства. Цитата из видео. kremlin.ru

18:56 10.11.2021 Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. Цитата из видео. kremlin.ru

20:16 10.11.2021 Министр транспорта Виталий Савельев. Цитата из видео. kremlin.ru