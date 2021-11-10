Энергокризис и COVID: совещание Путина с правительством – трансляция
Неделя нерабочих дней 1−7 ноября помогла резко сократить темпы роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 10 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Голикова рассказала об эффективности недели нерабочих дней
Чаще всех коронавирусной инфекцией заболевают лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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«77 регионов России ввели требование предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, для посещения объектов и мероприятий», — Татьяна Голикова.
«Авральные ситуации [с дефицитом медицинского кислорода], к сожалению, бывают, но они находятся на постоянном контроле», — заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
В среднем уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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Органы власти, фонды социального и медицинского страхования и другие организации должны на индивидуальной основе объяснить пожилым необходимость вакцинации. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Вакцинация: Голикова поручила «индивидуально работать с пожилыми»
Показатель коллективного иммунитета должен достичь 90−95%. Об этом 10 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: 80% для коллективного иммунитета уже недостаточно — Голикова
В России необходимо в короткие сроки привить порядка 22 млн человек. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Об этом: Голикова рассказала о риске пойти по «новому кругу ревакцинации»
В России не планируется переход на дистанционное обучение в школах. Об этом 10 ноября заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте подробнее: Планов перевода на дистанционное обучение не существует — Кравцов
На сегодняшний день в России в среднем уровень коллективного иммунитета к коронавирусу преодолел порог в 48%. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила 10 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Читайте подробнее: Уровень коллективного иммунитета в РФ в среднем превышает 48% — Голикова
В России нужно навести порядок с перевозками грузов. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ, обращаясь к министру транспорта РФ.
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