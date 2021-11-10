Москва, , 15:45 — REGNUM В России необходимо в короткие сроки привить порядка 22 млн человек. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Алексеевна Голикова Council.gov.ru

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«Для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать ещё порядка 9 млн человек, чтобы достичь уровня 80% (коллективного иммунитета)», — заявила Голикова.

«Если эти цифры… в ближайшее время, в ближайший месяц не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придётся снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться, потому что люди, которые ранее вакцинировались — у них пойдёт ревакцинация», — указала она.