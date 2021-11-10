Москва, , 15:33 — REGNUM Показатель коллективного иммунитета должен достичь 90−95%. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Government.ru

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«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем и информацией с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90−95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%», — заявила Голикова.