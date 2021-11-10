Красногорск, , 16:21 — REGNUM В России нужно навести порядок с перевозками грузов. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ, обращаясь к министру транспорта РФ.

Путин

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«Определите приоритеты — нельзя без цементы оставлять регионы и других строительных материалов. А если чего-нибудь ещё там не будет хватать? Обязательно наведите порядок как можно быстрее и доложите председателю правительства», — заявил Путин.

«С Олегом Валентиновичем (Белозёровым) нужно поработать. Мне нужно с ним разговаривать? Или вы сами?» —добавил он.

Министр сказал, что может быть создана новая судоходная компания для перевозки социальных грузов, если проблемы с загрузкой приморских портов сохранятся. При этом Савельев пообещал в целом исправить ситуацию до конца ноября.

«Стивидорные компании — это рынок, и они находятся вне зоны контроля и ответственности морских властей РФ. Но несмотря на это, со стивидорными компаниями у нас заключают договоры Росморпорта», — указал министр.