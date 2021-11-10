Москва, , 15:14 — REGNUM Чаще всех коронавирусной инфекцией заболевают лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями и невакцинированные», — заявила Голикова.