Москва, 8 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. QR-коды, которые граждане России получили на портале «Госуслуги» после прохождения вакцинации от COVID-19, действительны в течение года. Изменений сроков с 12 до шести месяцев не вводилось. Об этом 8 ноября заявили в Минздраве и Минцифры РФ.

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Комментируя появившиеся сообщения от российских граждан об изменении сроков действия QR-кодов на госуслугах, в ведомствах пояснили, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале «Госуслуги».

»Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — подчеркнули в Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в России вступил в силу приказ Минздрава РФ о введении новой формы сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции следует сократить до полугода. Он пояснил, что антитела держатся в организме человека меньше года.