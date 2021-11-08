Москва, , 08:42 — REGNUM В России с сегодняшнего дня, 8 ноября, начнут выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании нового образца. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

В сертификате с QR-кодом будут отражены сведения о сделанной прививке от коронавируса, противопоказаниях к ней или перенесенном COVID-19. Такие документы, оформленные до внесённых изменений, будут автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках. Жители России смогут получить такой документ в электронном виде не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выздоровления или выданного заключения об отводе от прививки. Его можно будет заказать и в бумажном виде: для этого потребуется сформировать заявку на госуслугах или обратиться в МФЦ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на начало ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились более 58,5 миллиона человек. как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, принимаемые меры позволили увеличить темпы вакцинации населения. По его словам, прививки от коронавируса в России делают уже более 650 тысяч человек ежедневно.