Москва, , 10:05 — REGNUM Срок действия сертификатов о пройденной вакцинации был сокращен в два раза — до полугода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, с этим столкнулись граждане, при пользовании портала «Госуслуг».

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

При попытке просмотреть свой сертификат вакцинированные с удивлением обнаружили, что срок документа сократился ровно в два раза.

Сбой произошел из-за обновления ПО на «Госуслугах» и вступления новых правил о единой форме сертификата.

Вместе с тем портал сейчас недоступен.

«По техническим причинам портал временно недоступен. приносим извинения из-за неудобства», — предупреждают пользователей.

Вместе с тем сообщается, что сроки действия сертификатов будут восстановлены в течение дня.

QR-коды необходимы для посещения общественных мест, ресторанов, кафе, музеев, театров, при пользовании некоторыми видами транспорта.