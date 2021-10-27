Сеул, 27 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 17 по 23 октября) в Южной Корее выявили 3363 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, 3362 случая или 100% приходится на штамм «Дельта» («индийский» штамм), а оставшийся один случай приходятся на штамм «Альфа» («британский» штамм).

Известно, что 3238 случаев заражения локальные, ещё 125 случаев — завозные.

Между тем по состоянию на 17 октября в Южной Корее выявили 19 954 случая заражения после вакцинации от COVID-19, что составляет 0,074% среди людей, прошедших полную вакцинацию.

По состоянию на 00:00 27 октября в Южной Корее первую дозу вакцины получили 40,8 млн человек, а обе дозы вакцины — 36,7 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, а минувшие сутки в Южной Корее выявили 1952 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 356 305.

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