Сеул, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 40 305 человек. Об этом 27 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 27 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 891 088 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 278 236 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 36 709 777 человек.

За последние два дня (25 — 26 октября) в стране было зарегистрировано 5735 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 344 737 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на пять человек, до 820 человек.