Сеул, , 04:51 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1952 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По его данным, 1930 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует резкий рост заболеваемости в Южной Корее — накануне в стране выявили 1266 носителей SARS-CoV-2. При этом южнокорейские власти, после небольшого снижения заболеваемости COVID-19, собирались снять часть ограничительных мер.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 356 305. Также за минувшие сутки в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2797 человек.