Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам энергетики. В рамках мероприятия обсуждаются перспективы развития ТЭК, в частности, электроэнергетики, а также возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов. В совещании принимают участие члены правительства РФ, главы ряда регионов страны, а также руководители крупнейших энергетических компаний. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании

14:49 06.10.2021 ЛЭП [(сс) LA (Phot) Keith Morgan]

14:50 06.10.2021 Резкие и необдуманные действия привели к серьёзным дисбалансам на европейском энергетическом рынке. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Об этом: Энергетический рынок не терпит суеты и шараханий — Путин

14:55 06.10.2021 Путин: Россия видит спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины.

14:56 06.10.2021 Путин: Россия являлась и является надёжным поставщиком газа.

14:56 06.10.2021 Путин: поставки газа в Европу по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу.

14:57 06.10.2021 Путин: Россия в свой энергетической стратегии должна заглянуть за горизонт двух-трёх десятилетий.

14:58 06.10.2021 Путин: поспешные и политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, в том числе в энергетической.

14:58 06.10.2021 Страны Евросоюза целенаправленно избегали заключения долгосрочных контрактов по поставкам газа. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Об этом: Энергетический кризис: Путин назвал ошибку Европы

15:03 06.10.2021 Отказ от долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом оказались критической ошибкой для Евросоюза. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Подробности в материале: Путин объяснил ошибочность газовой политики Евросоюза

15:08 06.10.2021 За всю историю Газпром ни разу не отказывал в увеличении поставок газа своим потребителям. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Подробности в материале: Газпром всегда удовлетворяет потребности Европы — Путин

15:13 06.10.2021 Россия по итогам 2021 года превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа через Украину. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Читайте также: Газпром превысит обязательства по поставкам газа через Украину — Путин

15:13 06.10.2021 Глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханья», заявил 6 октября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Подробности в материале: Путин заявил об успешном восстановлении мировой экономики

15:17 06.10.2021 Россия превысит по итогам 2021 года свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины более чем на 8%, но поставки в больших объёмах, чем эти, уже экономически не выгодны. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Подробности в материале: Путин назвал предел экономической эффективности прокачки газа через Украину

15:21 06.10.2021 Новые газопроводы на порядок эффективнее с точки зрения защиты окружающей среды. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Об этом: Сокращение поставок газа через Украину полезно для окружающей среды — Путин

15:26 06.10.2021 Политически окрашенные шаги недопустимы в такой важной сфере экономики, как энергетика. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Читайте также: Ситуация в ЕС стала следствием политических решений в экономике — Путин

15:31 06.10.2021 Потребление нефти и газа будет в ближайшие десятилетия продолжать расти. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Об этом: Путин рассказал о перспективах нефтяного и газового рынков

16:00 06.10.2021 Россия по итогам 2021 года может вновь выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, в том числе газа, заявил 6 октября президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития энергетики. Читайте также: Путин: Россия может обновить рекорд поставок энергоносителей в Европу

16:01 06.10.2021 Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам энергетики от 06.10.21». Источник: канал «Россия 24»

17:59 06.10.2021 Голубое топливо. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:50 06.10.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что сегодняшнее совещание по вопросам развития энергетики, которое провёл президент России Владимир Путин, было посвящено как ситуации на рынке в целом, так и вопросам диверсификации экономики угледобывающих регионов. Его комментарий приводит официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live». Читайте подробнее: Кузбасский уголь востребован на рынках Европы и стран АТР — Цивилёв

19:31 06.10.2021 Уголь (cc) Alexander G

22:11 06.10.2021 Линии электропередачи [(cc) Eddie Fouse]

22:57 06.10.2021 Совещание по вопросам развития энергетики. kremlin.ru

05:12 Президент России Владимир Путин одобрил инициативу об увеличении предложения газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе в ходе совещания по вопросам развития энергетики. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин поддержал идею об увеличении предложения газа на рынке через биржу

07:49 По итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое провёл президент РФ Владимир Путин 6 октября, губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что регион в перспективе делает ставку на устойчивые и экологичные источники энергии. Об этом: Камчатка нарастит объём «зелёных» источников энергии