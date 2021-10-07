Совещание Путина по вопросам энергетики – все новости
Резкие и необдуманные действия привели к серьёзным дисбалансам на европейском энергетическом рынке. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Об этом: Энергетический рынок не терпит суеты и шараханий — Путин
Путин: Россия видит спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины.
Путин: Россия являлась и является надёжным поставщиком газа.
Путин: поставки газа в Европу по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу.
Путин: Россия в свой энергетической стратегии должна заглянуть за горизонт двух-трёх десятилетий.
Путин: поспешные и политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, в том числе в энергетической.
Страны Евросоюза целенаправленно избегали заключения долгосрочных контрактов по поставкам газа. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Отказ от долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом оказались критической ошибкой для Евросоюза. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Подробности в материале: Путин объяснил ошибочность газовой политики Евросоюза
За всю историю Газпром ни разу не отказывал в увеличении поставок газа своим потребителям. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Подробности в материале: Газпром всегда удовлетворяет потребности Европы — Путин
Россия по итогам 2021 года превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа через Украину. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Читайте также: Газпром превысит обязательства по поставкам газа через Украину — Путин
Глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханья», заявил 6 октября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Подробности в материале: Путин заявил об успешном восстановлении мировой экономики
Россия превысит по итогам 2021 года свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины более чем на 8%, но поставки в больших объёмах, чем эти, уже экономически не выгодны. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Подробности в материале: Путин назвал предел экономической эффективности прокачки газа через Украину
Новые газопроводы на порядок эффективнее с точки зрения защиты окружающей среды. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Об этом: Сокращение поставок газа через Украину полезно для окружающей среды — Путин
Политически окрашенные шаги недопустимы в такой важной сфере экономики, как энергетика. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Читайте также: Ситуация в ЕС стала следствием политических решений в экономике — Путин
Потребление нефти и газа будет в ближайшие десятилетия продолжать расти. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.
Об этом: Путин рассказал о перспективах нефтяного и газового рынков
Россия по итогам 2021 года может вновь выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, в том числе газа, заявил 6 октября президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития энергетики.
Читайте также: Путин: Россия может обновить рекорд поставок энергоносителей в Европу
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что сегодняшнее совещание по вопросам развития энергетики, которое провёл президент России Владимир Путин, было посвящено как ситуации на рынке в целом, так и вопросам диверсификации экономики угледобывающих регионов. Его комментарий приводит официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Читайте подробнее: Кузбасский уголь востребован на рынках Европы и стран АТР — Цивилёв
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу об увеличении предложения газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе в ходе совещания по вопросам развития энергетики. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин поддержал идею об увеличении предложения газа на рынке через биржу
По итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое провёл президент РФ Владимир Путин 6 октября, губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что регион в перспективе делает ставку на устойчивые и экологичные источники энергии.
Об этом: Камчатка нарастит объём «зелёных» источников энергии