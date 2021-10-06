Ново-Огарево, Московская область, , 15:17 — REGNUM Россия превысит по итогам 2021 года свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины более чем на 8%, но поставки в больших объёмах, чем эти, уже экономически не выгодны. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

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«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год. И за 9 месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%», — заявил Путин.

«Больший объём для Газпрома экономически невыгоден, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле — примерно 3 млрд долларов в год», — указал он.