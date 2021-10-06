Ново-Огарево, Московская область, , 14:58 — REGNUM Страны Евросоюза целенаправленно избегали заключения долгосрочных контрактов по поставкам газа. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Газ Yatec.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по вопросам энергетики – все новости»

«За последние 10 лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики», — заявил Путин.

Быстрое посткризисное восстановление разогрело спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года холодная зима привела к снижению запасов газа в европейских подземных хранилищах

В-третьих, летом из-за жары и безветренной погоды сократилась выработка ветряной энергии.

«В-четвёртых, это практика наших европейских партнёров. Эта практика в очередной раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава, и вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов», — указал президент.