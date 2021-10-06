Ново-Огарево, Московская область, , 15:13 — REGNUM Россия по итогам 2021 года превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа через Украину. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по вопросам энергетики – все новости»

«Мы видим всякие спекуляции по поводу газотранспортной системы Украины, о поставках через неё. Хотел бы тут отметить: наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год. И за 9 месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%», — заявил Путин.

«Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — указал он.