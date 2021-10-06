Ново-Огарево, Московская область, , 15:03 — REGNUM Отказ от долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом оказались критической ошибкой для Евросоюза. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава, и вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. И оказалось — это сегодня стало абсолютно очевидно, — оказалось, что эта политика является ошибочной», — заявил Путин.

Такая политика, в частности, не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторров неопределённости, указал президент.

«И у потребителей — в том числе производителей удобрений пропадают вообще ценовые ориентиры. Всё это приводит к сбоям и, как я уже сказал, дисбалансам», — подчеркнул он.