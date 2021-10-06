Рабочий день президента РФ Владимира Путина 5 октября расписан по минутам. Глава государства встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» и проведёт совещание с членами правительства. Как сообщает сайт Кремля, встреча с педагогами пройдёт в режиме видеосвязи. Совещание также пройдёт в режиме видеоконференции. Его основной темой станут меры по реализации климатической политики. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:02 05.10.2021 Владимир Путин назвал День учителя замечательным праздником.

14:04 05.10.2021 Путин: непрерывная смена поколений, которая происходит в школе, требует от педагогов постоянного профессионального роста.

14:06 05.10.2021 Путин: личность учителя имеет колоссальное значение в становлении ученика.

14:07 05.10.2021 Владимир Путин подчеркнул, что 2023 год станет Годом учителя: «Подготовка к нему начнётся совсем скоро».

14:08 05.10.2021 Президент РФ отметил, что все участники конкурса «Учитель года» — блестящие специалисты.

14:08 05.10.2021 Президент России Владимир Путин 5 октября поздравил педагогов России с Днём учителя. Об этом: Путин поздравил педагогов с Днём учителя

14:10 05.10.2021 Учитель года, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева: физика в школе — это большая ответственность за научное развитие нашей страны.

14:11 05.10.2021 Екатерина Костылева: «Я стараюсь говорить о науке просто».

14:15 05.10.2021 Передовые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить непосредственного живого общения с учителем, отметил Владимир Путин.

14:22 05.10.2021 В России 2023 год будет посвящён педагогам и наставникам, заявил 5 октября президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: 2023 год в России будет посвящён педагогам и наставникам

14:23 05.10.2021 Учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов: было бы замечательно, чтобы в каждом регионе РФ появился исторический парк «Россия-Моя история».

14:30 05.10.2021 Сельский учитель Мария Тимченко в беседе с президентом РФ коснулась проблемы безопасности школьников в интернет-пространстве.

14:31 05.10.2021 Современные технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин высоко оценил роль учителей в становлении молодого поколения

14:32 05.10.2021 Путин: весь мир решает задачу безопасности интернета для детей, и Россия — не исключение.

14:37 05.10.2021 Учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко: традиция поднимать государственный флаг в школах — значимый элемент патриотического воспитания.

14:39 05.10.2021 Правительству и депутатам Госдумы нужно довести до логического завершения планы по снижению бюрократической нагрузки на учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России». Об этом: Путин надеется на снижение бюрократической нагрузки на учителей

14:41 05.10.2021 Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию.

14:46 05.10.2021 Сельский учитель Алеся Максакова из Курской области: сельские школы — конкурентны, в них уделяется максимум внимания каждому ученику.

14:48 05.10.2021 Путин — учителям: «Хочу пожелать вам и вашим ученикам всего самого доброго!»

15:09 05.10.2021 Информационные ресурсы для школ должны находиться под контролем у государства, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России». Подробности в материале: Путин: инфоресурсы для школ должны быть под контролем государства

15:12 05.10.2021 Российские школы должны пользоваться только государственными информационными ресурсами, это необходимо для обеспечения безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». По его словам, внимания требует в том числе вопрос о сохранности персональных данных. Подробности в материале: Путин: информационные ресурсы школ должно контролировать государство

15:29 05.10.2021 Россия — большая страна, и всё население нельзя сосредоточить в нескольких мегаполисах, заявил 5 октября президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: население России нельзя сосредоточить в нескольких мегаполисах

15:36 05.10.2021 Проблема безопасности детей в интернете волнует весь мир, заявил 5 октября президент России Владимир Путин. «Весь мир сейчас решает задачу безопасности в интернете для детей. Весь мир этим занят и озабочен. И мы не исключение», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин назвал организаторов «групп смерти» бессовестными людьми

15:56 05.10.2021 Поощрение вакцинированных граждан должно проводиться не при наличии справки, а при вакцинации, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин прокомментировал план правительства по борьбе с COVID-19

16:03 05.10.2021 В России под наблюдением врачей находятся 967 тыс. граждан России, болеющих коронавирусной инфецией. Об этом 5 октября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Подробности в материале: Мурашко: прирост заболевших COVID-19 за неделю составил 15%

16:12 05.10.2021 Пациенты, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией, являются новой группой риска. Об этом 5 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом: Попова заявила о появлении в России новой группы риска

16:12 05.10.2021 С начала сентября рост заболеваемости COVID-19 в России составил 31%. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. По её словам, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса осложнилась. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 с начала осени выросла почти на треть

16:20 05.10.2021 В 62 регионах России превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ. Об этом 5 октября сообщила глава Роспотребназора Анна Попова. «Эпидемиологические пороги по ОРВИ сегодня превышены по 62 субъектам. Это тоже показатель нагрузки на систему здравоохранения», — сказала Попова на совещании президента с членами правительства. Подробности в материале: Попова заявила, что эпидпорог по ОРВИ превышен в 62 регионах России

16:20 05.10.2021 По сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость COVID-19 увеличилась в более чем три раза. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. По её словам, средний показатель за пять недель составил 96,9 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения. Читайте также: За год заболеваемость COVID-19 в России возросла в три раза — Голикова

16:25 05.10.2021 В регионах РФ есть достаточное количество вакцин от коронавирусной инфекции, заявила 5 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В субъектах достаточное количество вакцин против гриппа. И в этом году людям стала доступна вакцина четырёхвалентная, от всех циркулирующих, рекомендуемых ВОЗ вирусов гриппа», — сказала Попова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Читайте подробнее: Попова заявила о наличии в регионах четырёхвалентной вакцины от гриппа

16:25 05.10.2021 Участники встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России» (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

16:32 05.10.2021 В Москве на сегодняшний день развернуто 12,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, около 8 тысяч из них занято. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства. Читайте подробнее: Собянин рассказал о количестве мест для больных COVID-19 в Москве

16:33 05.10.2021 Число вакцинированных от коронавируса в России перевалило за отметку в 47 млн человек. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. По словам заместителя председателя правительства РФ, по сравнению с 2020 годом у России есть преимущество в плане борьбы с пандемией — наличие средств профилактики распространения коронавируса в виде отечественных вакцин. Читайте подробнее: В России от коронавируса привито свыше 47 млн человек

16:33 05.10.2021 В России важно организовать своевременную ревакцинацию, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Сейчас важно, чтобы вовремя проходила ревакцинация», — сказал президент. Об этом: Путин заявил о важности своевременной ревакцинации

16:34 05.10.2021 Для достижения коллективного иммунитета от коронавирса в России осталось вакцинировать еще почти 36 млн человек. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. «Чтобы достичь показателей коллективного иммунитета, которые мы перед собой поставили, нужно привить еще первично 35,9 млн человек», — сказала Голикова. Об этом: В России осталось вакцинировать свыше 35 млн человек

16:40 05.10.2021 Ситуация с распространением коронавируса в Москве пока далека от пиковых значений, заявил Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства. Подробности в материале: Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве далека от пиковых значений

16:41 05.10.2021 Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве является сложной, заявил 5 октября мэр города Сергей Собянин на совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Собянин оценил динамику заболеваемости COVID-19 в Москве

16:43 05.10.2021 По доле вакцинированных жителей в России лидирует Чечня. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. По словам заместителя председателя правительства РФ, на сегодняшний день лидерами по показателю первичной вакцинации среди субъектов РФ являются Чечня, Чукотский автономный округ, Московская область, Москва, Тыва и Белгородская область. Читайте подробнее: Голикова назвала регионы-лидеры по доле вакцинированных

16:49 05.10.2021 Более 80% работников медицины и образования сделали прививки в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече президента с членами правительства. «В настоящее время в Москве вакцинировано около 5 млн человек», — сказал Собянин. Читайте подробнее: Собянин: в Москве привились более 80% медиков и педагогов

16:49 05.10.2021 Люди начали пренебрегать мерами профилактики коронавируса в общественных местах. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. «Что мы видим на транспорте, в метро: люди очевидно пренебрегают защитными мерами. О чем свидетельствуют наши данные, которые мы получаем от медицинских организаций? Они однозначно говорят за вакцинацию», — сказала Голикова. Читайте подробнее: Голикова посетовала на нарушение мер профилактики COVID-19

16:51 05.10.2021 Массовое ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию начнёт внедряться в Москве повсеместно в ближайшие одну-две недели, сообщил Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства. Читайте подробнее: Собянин анонсировал массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 в Москве

16:59 05.10.2021 В Москве около пяти миллионов человек прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства. Подробности в материале: В Москве около пяти миллионов человек вакцинированы от COVID-19

17:03 05.10.2021 Уровень молодёжной безработицы в России на сегодня составляет около 20%, заявил 5 октября глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента с членами правительства. Подробности в материале: Глава Минтруда заявил об уровне молодёжной безработицы в РФ в 20%

17:05 05.10.2021 Ситуация с биржевыми ценами на газ в Европе напоминает истерику, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом: Путин прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе: истерика какая-то

17:09 05.10.2021 Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в 62 российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента с членами правительства. Читайте подробнее: Эпидемический порог по ОРВИ превышен в 62 российских регионах

17:10 05.10.2021 Все открытые мусорные свалки в черте российских городов необходимо убрать, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Основной вопрос обсуждения касался климата, и президент обратил внимание, что данная тема касается и свалок. Подробности в материале: Путин поручил убрать все открытые свалки в черте городов

17:12 05.10.2021 Правительство России совместно с региональными властями проработало ряд мер борьбы с распространением коронавируса. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ. «В складывающихся условиях и оценивая ситуацию, правительство РФ вместе с регионами обсуждает ряд мер, направленных на максимальную защиту населения от новой коронавирусной инфекции, а также на защиту экономики и социальной сферы без локдауна», — сказала Голикова. Подробности в материале: Голикова доложила о новых мерах борьбы с COVID-19

17:21 05.10.2021 Открытые мусорные полигоны нужно в ближайшие годы убрать из городов, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин заявил, что из городов нужно убрать открытые мусорные полигоны

17:32 05.10.2021 Переболевшие COVID-19 лица находятся в группе риска по заболеванию гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента России с членами правительства. Подробности в материале: Роспотребнадзор: переболевшие COVID-19 входят в группу риска по гриппу

17:33 05.10.2021 В России первично привить от коронавирусной инфекции нужно ещё 35,9 млн человек для достижения показателей коллективного иммунитета, заявила 5 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Подробности в материале: Голикова заявила, что нужно привить от COVID-19 первично 35,9 млн человек

17:40 05.10.2021 На энергетических рынках Европы происходит истерика и неразбериха, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, в России нужно продолжать развитие нефтегазового и угольного комплекса, несмотря на планы по декарбонизации и поиску нестандартных решений в энергетике. Подробности в материале: Путин объяснил истерикой ситуацию на энергорынке Европы

17:41 05.10.2021 В 67 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила 5 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Голикова назвала количество регионов РФ, где растёт заболеваемость COVID-19

17:55 05.10.2021 Повторную вакцинацию от коронавируса в России на сегодняшний день прошли 1,9 миллиона человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства. Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 в России прошли почти два миллиона человек

18:15 05.10.2021 Одновременно в России нужно добиться и максимального роста экономики, и сокращения накопленного объёма чистой эмиссии парниковых газов в следующие 30 лет, заявил 5 октября президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте подробнее: Путин поставил задачу добиться и декарбонизации, и роста экономики

18:59 05.10.2021 В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в России ликвидировано 29 свалок площадью почти 350 гектаров. Об этом 5 октября заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Подробности в материале: Абрамченко заявила Путину о закрытии крупнейшей городской свалки в Европе

20:09 05.10.2021 В ходе встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России» (в режиме видеоконференции).

22:31 05.10.2021 Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева kremlin.ru